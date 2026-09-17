Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль сподівається, що новий законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля збільшить тиск Заходу на Росію.

Про це Вадефуль написав у себе в Х, пише "Європейська правда".

Тепер кожна компанія, долучена до війни Росії проти України, може потрапити під американські санкції, стверджує глава німецького МЗС.

"Ухваливши законопроєкт Грехема, Конгрес надсилає чіткий сигнал Росії: кожне джерело доходів, що фінансує її війну проти України, тепер може стати об’єктом санкцій США. Я вітаю цей крок, спрямований на посилення тиску з метою припинення війни, яку веде Росія", – написав Вадефуль.

Нагадаємо, проєкт Грема-Блументаля пропонує запровадження мит зі ставками до 100% для п’яти найбільших країн-покупців російських енергоресурсів. Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт, тепер він очікує підпису президента США Дональда Трампа.

У Білому домі підтвердили, що Дональд Трамп планує підписати ухвалений обома палатами Конгресу законопроєкт.