Глава МИД Германии: "Проект Грэма" – четкий сигнал России

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль надеется, что новый законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля усилит давление Запада на Россию.

Об этом Вадефуль написал в своём X, сообщает "Европейская правда".

Теперь любая компания, причастная к войне России против Украины, может попасть под американские санкции, утверждает глава МИД Германии.

"Приняв законопроект Грэма, Конгресс посылает России четкий сигнал: каждый источник доходов, финансирующий ее войну против Украины, теперь может стать объектом санкций США. Я приветствую этот шаг, направленный на усиление давления с целью прекращения войны, которую ведет Россия", – написал Вадефуль.

Напомним, законопроект Грема-Блументаля предлагает введение пошлин со ставками до 100% для пяти крупнейших стран-покупателей российских энергоресурсов. Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект, теперь он ожидает подписи президента США Дональда Трампа.

В Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп планирует подписать принятый обеими палатами Конгресса законопроект.