Єврокомісар: необхідна болюча відповідь на гібридні загрози РФ

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європі потрібно підготувати "болючу відповідь" на російські гібридні загрози.

Про це він сказав в інтерв’ю Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Кубілюс, Європа може відповісти Росії шляхом розробки стратегії боротьби з гібридною війною.

"Ми можемо знайти способи, завдяки яким Росія заплатить досить болісну ціну за свої провокації. Саме про це говорила голова Європейської комісії", – зазначив єврокомісар.

Він реагував на коментарі голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, висловлені нею у середу під час промови "Про стан Європейського Союзу", в якій вона запропонувала, щоб Європа розробила механізм, здатний реагувати на інциденти гібридної війни.

Кубілюс розповів, що Європейська комісія працює над планами щодо надання допомоги країнам, які особливо постраждали від гібридних загроз.

"Європейський Союз – це союз солідарності", – сказав він.

Нагадаємо, фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України.

Вона також говорила, що ЄС планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.