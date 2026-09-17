Еврокомиссар: нужен болезненный ответ на гибридные угрозы РФ

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европе необходимо подготовить "болезненный ответ" на российские гибридные угрозы.

Об этом он сказал в интервью Euronews, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Кубилюс, Европа может ответить России путем разработки стратегии борьбы с гибридной войной.

"Мы можем найти способы, благодаря которым Россия заплатит достаточно болезненную цену за свои провокации. Именно об этом говорила глава Европейской комиссии", – отметил еврокомиссар.

Он отреагировал на комментарии председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, высказанные ею в среду во время речи "О состоянии Европейского Союза", в которой она предложила, чтобы Европа разработала механизм, способный реагировать на инциденты гибридной войны.

Кубилюс рассказал, что Европейская комиссия работает над планами оказания помощи странам, особенно пострадавшим от гибридных угроз.

"Европейский Союз – это союз солидарности", – сказал он.

Напомним, фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины.

Она также говорила, что ЕС планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.