Латвия рассматривает вопрос о повышении железнодорожного тарифа на транзит российского зерна

Латвийский Сейм в четверг, 17 сентября, приступил к рассмотрению законопроекта, предусматривающего введение до конца года ускоренного порядка пересмотра платы за пользование инфраструктурой при транзитных перевозках зерна из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, Сейм концептуально поддержал и передал на рассмотрение Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии соответствующие правительственные поправки к Закону "О железной дороге".

Параллельно Сейм решил рассмотреть также законопроект о полном запрете транзита российского и белорусского зерна через Латвию.

Рассмотрение обоих законопроектов – следствие того, что в августе этого года транзит российского зерна через латвийские порты вырос на 56 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Со стороны латвийских властей последовала реакция – немедленные призывы запретить или, как минимум, ограничить различными методами транзит.

Министерство транспорта при этом объясняет, что фактически немедленно изменить тариф невозможно. Действующая редакция Закона "О железной дороге" предусматривает двухмесячный срок для обнародования изменений платы за пользование инфраструктурой. Однако правительство намерено существенно ускорить этот процесс.

Поправки предусматривают установление срока для принятия обоснованного решения, возможность одновременно утверждать изменения схемы расчета платы и решение о её размере, а также сокращение сроков предварительной публикации. При этом в министерстве подчеркивают, что процедура консультаций, экономическое обоснование платы и независимый регуляторный надзор будут сохранены.

Правительство утвердило эти поправки во вторник, 15 сентября. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что решение необходимо было принять в срочном порядке, поскольку российское зерно уже сейчас перевозится через порты.

Премьер пояснил, что после принятия поправок повышенная плата за пользование инфраструктурой при перевозке российского зерна может вступить в силу примерно через три недели.

Кулбергс добавил, что оператору железнодорожной инфраструктуры общего пользования LatRailNet будет предложено установить плату в размере 300%. По его словам, такое решение допускается и нормативным регулированием Европейского Союза.

В Министерстве транспорта отмечают, что ускоренная процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки, независимо от их владельца или страны регистрации.

В министерстве также отмечают, что под действие нового порядка может попасть зерно из других стран, если оно отправлено с территории России.

Сообщалось также, что министерство транспорта Латвии подало в кабинет министров проект изменений в закон об автоперевозках, касающийся полного прекращения с 2027 года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь.

А в начале лета стало известно, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией.