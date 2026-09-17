Каллас: ЕС может выделить Украине ещё 1 млрд евро военной помощи

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что работает с правительствами государств-членов Евросоюза над выделением Украине ещё 1 млрд евро на военные нужды.

Об этом Каллас заявила в речи перед Европейским парламентом 16 сентября, пишет "Европейская правда".

Эти средства, по словам Каллас, могут быть выделены из Европейского фонда мира.

"Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине. Наиболее очевидным и неотложным решением со стороны ЕС является использование финансирования, доступного в рамках Европейского фонда мира. Мы могли бы выделить ещё 1 млрд евро новых средств на военную поддержку. Я работаю с государствами-членами над выделением этих денег", – сказала топ-дипломатка ЕС.

По словам Каллас, ЕС и его государства-члены уже предоставили Украине военную помощь на сумму более 78 млрд евро. В целом сумма европейской поддержки Украины с начала полномасштабной войны составляет 220 млрд евро.

Также кредит в поддержку Украины предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млн млрд евро запланированы именно на военную помощь. Из них Украина уже получила 8,35 млрд евро.

Ранее глава дипломатической службы ЕС сообщала, что страны-члены Евросоюза могут усилить контроль за передвижением российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны, запретить выдачу виз бывшим российским комбатантам и сократить количество туристических виз для россиян.

Напомним, Норвегия выделит 90 млн евро в рамках программы Ukraine Facility для содействия реформам в сферах борьбы с коррупцией и энергетики.