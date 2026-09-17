У Польщі кажуть, що до кінця року посилять ще 200 км східного кордону

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що до кінця року буде посилено ще 200 км державного кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Томчик у Сеймі представив оперативну інформацію щодо заходів, які вживає уряд з метою посилення оборонного потенціалу Польщі та східного флангу НАТО.

Томчик наголосив, що Польща в останні роки кардинально змінила доктрину щодо безпеки держави.

"Захист критичної інфраструктури також увійшов до сфери відповідальності Збройних сил. Можливість негайного застосування озброєння у разі загрози з боку повітряних суден та військово-морських сил. А насамперед – запуск попередньої авторизації для автоматичного збивання ракет", – зазначив заступник міністра оборони.

Як він зазначив, "найгіршим сценарієм" для країни є підготовка держави до проведення можливої оборонної операції. При цьому він звернув увагу на зростання кількості російських провокацій у Польщі та інших країнах регіону.

Він також підкреслив, що служби союзників та польська розвідка вже багато місяців попереджали про можливість ескалації та про загрози для Польщі. За його словами, ця ескалація охоплює диверсійні акти, запуск ракет і дронів на територію Республіки, а також замовлення вбивств.

Томчик заявив, що "до кінця року" буде убезпечено ще 200 кілометрів державного кордону. Він нагадав, що наразі 270 км становлять території, непрохідні для ворога, – болота та ліси. У зв’язку з цим, за його словами, до кінця року, враховуючи як склади, лінійне розширення, так і території, непрохідні для ворога, загальна довжина захищеного кордону становитиме близько 470 км.

Він також звернув увагу на важливість програм, що реалізуються урядом останніми роками, зокрема "Східний щит" та SAFE.

""Східний щит" – це загородження, міни, системи протидії дронам, розвідка, ураження. Система SAN – найбільша в Європі, найсучасніша багатоефекторна система протидії дронам. 700 різних транспортних засобів, понад 200 датчиків і радарів, понад 250 різних типів ефекторів, які протягом 24 місяців будуть готові до боротьби з безпілотниками на території нашої країни", – заявив Томчик.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Оскільки це був реактивний дрон, що швидко наближався до польського кордону, Польща підняла винищувачі.