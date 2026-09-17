В Польше говорят, что до конца года усилят ещё 200 км восточной границы
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что до конца года будет укреплено ещё 200 км государственной границы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.
Томчик в Сейме представил оперативную информацию о мерах, которые принимает правительство с целью укрепления оборонного потенциала Польши и восточного фланга НАТО.
Томчик подчеркнул, что Польша в последние годы кардинально изменила доктрину безопасности государства.
"Защита критически важной инфраструктуры также вошла в сферу ответственности Вооруженных сил. Возможность немедленного применения вооружения в случае угрозы со стороны воздушных судов и военно-морских сил. А прежде всего – запуск предварительной авторизации для автоматического сбивания ракет", – отметил заместитель министра обороны.
Как он отметил, "наихудшим сценарием" для страны является подготовка государства к проведению возможной оборонной операции. При этом он обратил внимание на рост числа российских провокаций в Польше и других странах региона.
Он также подчеркнул, что службы союзников и польская разведка уже много месяцев предупреждали о возможности эскалации и об угрозах для Польши. По его словам, эта эскалация включает диверсионные акты, запуск ракет и дронов на территорию Республики, а также заказные убийства.
Томчик заявил, что "до конца года" будут обезопасены еще 200 километров государственной границы. Он напомнил, что в настоящее время 270 км составляют территории, непроходимые для врага, – болота и леса. В связи с этим, по его словам, к концу года, учитывая как укрепления, линейное расширение, так и территории, непроходимые для врага, общая длина защищенной границы составит около 470 км.
Он также обратил внимание на важность программ, реализуемых правительством в последние годы, в частности "Восточный Щит" и SAFE.
"Восточный Щит" – это заграждения, мины, системы противодействия дронам, разведка, поражение. Система SAN – крупнейшая в Европе, самая современная многоэффекторная система противодействия дронам. 700 различных транспортных средств, более 200 датчиков и радаров, более 250 различных типов эффекторов, которые в течение 24 месяцев будут готовы к борьбе с беспилотниками на территории нашей страны", – заявил Томчик.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что днём 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.
Пресс-секретарь Оперативного командования Вооружённых сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.
Поскольку это был реактивный дрон, быстро приближавшийся к польской границе, Польша подняла истребители.