Тегеран вислав шведського дипломата після аналогічного рішення Стокгольма

Іран викликав посла Швеції та наказав одному зі шведських дипломатів покинути країну після ідентичного рішення Стокгольму.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Тегеран наказав шведському дипломату покинути територію Ірану протягом 48 годин після того, як Швеція у середу, 16 вересня, вислала іранського дипломата з посольства у Стокгольмі через діяльність, яку було визнано несумісною з дипломатичними нормами.

Генеральний директор департаменту Західної Європи МЗС Ірану Аліреза Юсофі викликав посла Швеції в Тегерані, щоб вручити наказ про взаємне вислання та висловити те, що він назвав протестом Ірану проти "деструктивної політики Швеції та надання нею притулку терористичним угрупованням".

МЗС Ірану заявило, що рішення Швеції обмежити діяльність іранського дипломата є "безпідставним" і пов’язало його з нібито впливом Ізраїлю.

У березні глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що Іран стратив шведського громадянина.

Після цього Міністерство закордонних справ Швеції викликало іранського посла.