Тегеран выслал шведского дипломата после аналогичного решения Стокгольма

Иран вызвал посла Швеции и приказал одному из шведских дипломатов покинуть страну после идентичного решения Стокгольма.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Тегеран приказал шведскому дипломату покинуть территорию Ирана в течение 48 часов после того, как Швеция в среду, 16 сентября, выслала иранского дипломата из посольства в Стокгольме из-за деятельности, которая была признана несовместимой с дипломатическими нормами.

Генеральный директор департамента Западной Европы МИД Ирана Алиреза Юсофи вызвал посла Швеции в Тегеране, чтобы вручить приказ о взаимной высылке и выразить то, что он назвал протестом Ирана против "деструктивной политики Швеции и предоставления ею убежища террористическим группировкам".

МИД Ирана заявил, что решение Швеции ограничить деятельность иранского дипломата является "безосновательным" и связал его с якобы влиянием Израиля.

В марте глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Иран казнил шведского гражданина.

После этого Министерство иностранных дел Швеции вызвало иранского посла.