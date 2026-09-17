Минобороны Польши о дроне РФ возле границы: был отдан приказ сбивать

Польские военные были готовы сбить российский дрон в случае нарушения им границы.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Журналисты в Сейме спросили Томчика, была ли Польша готова сбить российский дрон, который в четверг упал вблизи границы. Он ответил, что "мы не только были готовы, но и оперативный командующий отдал приказ о сбивании в случае пересечения государственной границы".

"Это приказ с предварительной авторизацией, то есть пилоту уже не нужно согласовывать с оперативным командующим, находится ли объект в зоне досягаемости и можно ли стрелять, а можно автоматически, после обнаружения объекта, сбить такой дрон или ракету", – сказал Томчик.

На вопрос, не теряет ли актуальности принцип, согласно которому объект сначала нужно идентифицировать визуально, прежде чем начинать по нему стрелять, учитывая скорость реактивных дронов, Томчик ответил отрицательно.

Как он отметил, "идентификация в мирное время абсолютно необходима" также из-за "огромного" риска возможной ошибки и, например, сбития гражданского самолета.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что днем 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооружённых сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна усиливает активность своих воздушных сил на фоне провокаций со стороны России.