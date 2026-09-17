Польша во второй раз за день подняла авиацию и закрыла аэропорты из-за атак РФ по Украине
Новости — Четверг, 17 сентября 2026, 20:03 —
Вечером 17 сентября Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о "превентивных операциях" в воздушном пространстве страны.
Об этом говорится в заявлении, которое опубликовали в соцсети X, передает "Европейская правда".
Как сообщили польские военные, командование воздушных сил страны "мобилизовало необходимые силы и средства", находящиеся в его распоряжении.
"В боевую готовность переведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационные разведывательные системы. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно в восточной части страны", – говорится в заявлении.
ОБНОВЛЕНО В 20:22. RMF24 сообщило, что Польское агентство по аэронавигационному обслуживанию заявило: из-за деятельности военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве вновь временно приостановили авиационную деятельность.
Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что днем 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.
Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.
Вместе с тем польские военные были готовы сбить российский дрон в случае нарушения им границы.
В тот же день Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.