Польша во второй раз за день подняла авиацию и закрыла аэропорты из-за атак РФ по Украине

Вечером 17 сентября Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о "превентивных операциях" в воздушном пространстве страны.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовали в соцсети X, передает "Европейская правда".

Как сообщили польские военные, командование воздушных сил страны "мобилизовало необходимые силы и средства", находящиеся в его распоряжении.

"В боевую готовность переведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационные разведывательные системы. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно в восточной части страны", – говорится в заявлении.

ОБНОВЛЕНО В 20:22. RMF24 сообщило, что Польское агентство по аэронавигационному обслуживанию заявило: из-за деятельности военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве вновь временно приостановили авиационную деятельность.

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что днем 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

Вместе с тем польские военные были готовы сбить российский дрон в случае нарушения им границы.

В тот же день Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.