ЗМІ: Іспанія та Німеччина не можуть дійти згоди щодо бюджету ЄС на 7 років

Німеччина та Іспанія не можуть дійти згоди щодо наступного семирічного бюджету ЄС, який становитиме приблизно 2 трлн євро.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо вимагає додаткових сотень мільярдів євро для спільного бюджету ЄС, а також відстрочки погашення боргів, накопичених після пандемії COVID-19. Все – щоб вивільнити 11 млрд євро на рік для фінансування сільського господарства, оборони та підвищення конкурентоспроможності.

"Наступний довгостроковий бюджет слід встановити на рівні 2% від ВНП (валового національного доходу) ЄС – це рівень, що відповідає виклику підтримки як економіки, так і соціальної згуртованості", – написав Куерпо.

Однак канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, канцлер Австрії Крістіан Штокер та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо – з країн, які забезпечують близько 40 відсотків загального бюджету, – відкинули обидві пропозиції Іспанії. Вони стверджували, що більше грошей і боргів – це не рішення, а проблема.

Вони тиснуть на Ірландію, яка зараз головує в Раді ЄС і керує переговорами, щоб та скоротила витрати на сотні мільярдів євро у наступному переговорному документі, який має бути готовий у жовтні. Як повідомили джерела видання, найімовірнішим результатом стануть більш помірні скорочення.

Семирічний бюджет ЄС – багаторічна фінансова рамка, яка регулює витрати ЄС від субсидій фермерам до програм обміну студентами, і є предметом одних із найзапекліших переговорів у Брюсселі.

У спробах наблизити їхні позиції голова Європейської ради Антоніу Кошта протягом минулого місяця відвідав 25 країн ЄС, щоб з’ясувати позиції лідерів щодо найчутливіших питань, що стоять на переговорах.

Також, як зазначає видання, уряди перебувають під сильним тиском, щоб укласти угоду до того, як вибори у Франції, Італії, Іспанії та Польщі наступного року загрожуватимуть зірвати переговори та затримати виплати фермерам і науковцям.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Фрідріх Мерц залишить свою посаду. Це пов’язано з тим, що рейтинг його партійного альянсу ХДС/ХСС опустився до безпрецедентно низького рівня – лише 18%.