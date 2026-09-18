СМИ: Испания и Германия не могут прийти к соглашению по бюджету ЕС на 7 лет

Германия и Испания не могут прийти к соглашению по поводу следующего семилетнего бюджета ЕС, который составит примерно 2 трлн евро.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо требует дополнительных сотен миллиардов евро для общего бюджета ЕС, а также отсрочки погашения долгов, накопленных после пандемии COVID-19. Все это – чтобы высвободить 11 млрд евро в год для финансирования сельского хозяйства, обороны и повышения конкурентоспособности.

"Следующий долгосрочный бюджет следует установить на уровне 2% от валового национального дохода ЕС – это уровень, соответствующий задаче поддержки как экономики, так и социальной сплоченности", – написал Куэрпо.

Однако канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо – страны которых обеспечивают около 40% общего бюджета – отвергли оба предложения Испании. Они утверждали, что больше денег и долгов – это не решение, а проблема.

Они оказывают давление на Ирландию, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС и руководит переговорами, с тем чтобы она сократила расходы на сотни миллиардов евро в следующем переговорном документе, который должен быть готов в октябре. Как сообщили источники издания, наиболее вероятным результатом станут более умеренные сокращения.

Семилетний бюджет ЕС – многолетняя финансовая рамка, регулирующая расходы ЕС от субсидий фермерам до программ обмена студентами и являющаяся предметом одних из самых ожесточенных переговоров в Брюсселе.

В попытках сблизить их позиции председатель Европейского совета Антониу Кошта в течение прошлого месяца посетил 25 стран ЕС, чтобы выяснить позиции лидеров по наиболее чувствительным вопросам, стоящим на повестке переговоров.

Кроме того, как отмечает издание, правительства находятся под сильным давлением, чтобы заключить соглашение до того, как выборы во Франции, Италии, Испании и Польше в следующем году будут угрожать срывом переговоров и задержкой выплат фермерам и ученым.

Напомним, согласно опросу, почти половина немцев ожидают, что до конца года канцлер Фридрих Мерц покинет свой пост. Это связано с тем, что рейтинг его партийного альянса ХДС/ХСС упал до беспрецедентно низкого уровня – всего 18%.