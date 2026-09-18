У Литві заблокують 12 сайтів, що транслювали програми російського "Спутніка"

У Литві заблокують 12 сайтів, на яких можна було дивитися програми російського пропагандистського агентства "Спутнік".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Литовська комісія з телерадіомовлення LRTK повідомила, що наприкінці серпня виявила 12 сайтів, через які литовські користувачі могли дивитися програми підсанкційного "Спутніка".

Зокрема, це портали radiosputnik.ru, sputnikperm.ru, radiopotok.ru, icecast-rian.cdnvideo.ru, top-radio.ru, radio-online.ru, radio-online.by, volna.top, online-radio-list.ru, onlayn-radio.ru, prfm.ru та radiogrom.com. Одинадцять з них мають хостинг-провайдерів з Росії.

"Санкції мають працювати не лише на папері. Якщо контент програми, забороненої у ЄС, розміщується на інших каналах розповсюдження та знову стає доступним для литовських користувачів, ми маємо реагувати", – прокоментував очільник LRTK Мантас Мартішюс.

16 вересня LRTK видала розпорядження для литовських провайдерів закрити доступ до цих порталів, воно має бути виконане не пізніше як через 2 дні після набуття чинності рішенням.

Також програми "Спутніка" транслюються з Калінінградської області РФ на частоті 87.9 МГц, що не координується з Литвою. У Литві ускладнюють прийняття сигналу, транслюючи сигнал-перешкоду на тій самій частоті.



Раніше у червні виявили 24 нових IP-адреси, через які з Литви можна було дивитися програми російських "Первого канала", "Россия-1", "НТВ", "Россия РТР", "РТР Планета".

Близько року тому аналітичний центр з Лондона опублікував результати свого дослідження, яке засвідчило, що сайти заборонених російських ЗМІ можуть бути легко доступні в ЄС у "переважній більшості" випадків.