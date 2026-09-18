Укр Рус Eng

У Литві заблокують 12 сайтів, що транслювали програми російського "Спутніка"

Новини — П'ятниця, 18 вересня 2026, 11:40 — Марія Ємець

У Литві заблокують 12 сайтів, на яких можна було дивитися програми російського пропагандистського агентства "Спутнік".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

Литовська комісія з телерадіомовлення LRTK повідомила, що наприкінці серпня виявила 12 сайтів, через які литовські користувачі могли дивитися програми підсанкційного "Спутніка". 

Зокрема, це портали radiosputnik.ru, sputnikperm.ru, radiopotok.ru, icecast-rian.cdnvideo.ru, top-radio.ru, radio-online.ru, radio-online.by, volna.top, online-radio-list.ru, onlayn-radio.ru, prfm.ru та radiogrom.com. Одинадцять з них мають хостинг-провайдерів з Росії. 

"Санкції мають працювати не лише на папері. Якщо контент програми, забороненої у ЄС, розміщується на інших каналах розповсюдження та знову стає доступним для литовських користувачів, ми маємо реагувати", – прокоментував очільник LRTK Мантас Мартішюс. 

16 вересня LRTK видала розпорядження для литовських провайдерів закрити доступ до цих порталів, воно має бути виконане не пізніше як через 2 дні після набуття чинності рішенням. 

Також програми "Спутніка" транслюються з Калінінградської області РФ на частоті 87.9 МГц, що не координується з Литвою. У Литві ускладнюють прийняття сигналу, транслюючи сигнал-перешкоду на тій самій частоті. 

Раніше у червні виявили 24 нових IP-адреси, через які з Литви можна було дивитися програми російських "Первого канала", "Россия-1", "НТВ", "Россия РТР", "РТР Планета".  

Близько року тому аналітичний центр з Лондона опублікував результати свого дослідження, яке засвідчило, що сайти заборонених російських ЗМІ можуть бути легко доступні в ЄС у "переважній більшості" випадків. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва роспропаганда
Реклама: