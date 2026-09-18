В Литве заблокируют 12 сайтов, транслировавших программы российского "Спутника"

В Литве заблокируют 12 сайтов, на которых можно было смотреть программы российского пропагандистского агентства "Спутник".

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Литовская комиссия по телерадиовещанию LRTK сообщила, что в конце августа выявила 12 сайтов, через которые литовские пользователи могли смотреть программы подпадающего под санкции "Спутника".

В частности, это порталы radiosputnik.ru, sputnikperm.ru, radiopotok.ru, icecast-rian.cdnvideo.ru, top-radio.ru, radio-online.ru, radio-online.by, volna.top, online-radio-list.ru, onlayn-radio.ru, prfm.ru и radiogrom.com. Одиннадцать из них имеют хостинг-провайдеров из России.

"Санкции должны действовать не только на бумаге. Если контент программы, запрещенной в ЕС, размещается на других каналах распространения и вновь становится доступным для литовских пользователей, мы должны реагировать", – прокомментировал глава LRTK Мантас Мартишус.

16 сентября LRTK издала распоряжение для литовских провайдеров о блокировке доступа к этим порталам, которое должно быть выполнено не позднее чем через два дня после вступления решения в силу.

Также программы "Спутника" транслируются из Калининградской области РФ на частоте 87,9 МГц, что не согласовано с Литвой. В Литве затрудняют прием сигнала, транслируя сигнал-помеху на той же частоте.

Ранее в июне были выявлены 24 новых IP-адреса, через которые из Литвы можно было смотреть программы российских "Первого канала", "Россия-1", "НТВ", "Россия РТР", "РТР Планета".

Около года назад аналитический центр из Лондона опубликовал результаты своего исследования, которое показало, что сайты запрещенных российских СМИ могут быть легко доступны в ЕС в "подавляющем большинстве" случаев.