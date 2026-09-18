Минобороны Молдовы отреагировало на сообщение о громком взрыве в пригороде Кишинева

Министерство обороны Молдовы, комментируя информацию о взрыве в селе Колоница, расположенном в 2 км к востоку от Кишинева, заявило, что этой ночью не зафиксировало нарушения воздушного пространства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в молдовском оборонном ведомстве заявили в комментарии NewsMaker.

В министерстве подчеркнули, что за последние 24 часа несанкционированных пролетов не зафиксировано.

"Что касается причины этого ночного инцидента, то ее сейчас выясняют", – добавили в Минобороны.

На вопрос, могли ли радары не зафиксировать пролет беспилотника над территорией страны, в министерстве ответили: "В данном случае мы не можем говорить о вероятности. Мы должны говорить точно, основываясь на имеющихся у нас данных".

"Из того, что мы сообщили, несанкционированных пролетов не зафиксировали, но мы собираемся выяснить причину и позже определить, связано ли это непосредственно с компетенцией военного ведомства. Возможно, звук взрыва вызван другой причиной, а не падением беспилотника", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в селе Колоница в ночь на 18 сентября раздался громкий взрыв. Полиция пока не обнаружила никаких предметов, следов взрыва или другой опасности для населения.

Как известно, в Молдову регулярно залетают российские ударные средства, с помощью которых атакуют Украину. В ночь на 17 сентября воздушное пространство страны в очередной раз нарушил дрон, который почти сразу улетел обратно в Украину. Также в последнее время РФ начала целенаправленно наносить удары по пограничной инфраструктуре Украины с Молдовой и Румынией.