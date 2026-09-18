Германия изучает возможную связь между обнаруженным дроном возле авиабазы и атакой в Лейпциге

Немецкие следователи выясняют, могут ли детали дрона, обнаруженные вблизи военной базы Бундесвера на севере Германии, иметь отношение к неудавшейся атаке с использованием беспилотников в аэропорту Лейпцига в прошлом месяце.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

С начала недели следователи проводят поиски на территории вокруг авиабазы Вунсторф недалеко от Ганновера после того, как примерно в 2 километрах от военного объекта случайно были обнаружены детали дрона.

Источники в силовых структурах сообщили dpa, что беспилотный летательный аппарат не был коммерческим дроном, а представлял собой устройство, оснащенное самодельными компонентами.

Хотя следов взрывчатых веществ обнаружено не было, имеются определенные сходства с дроном, найденным в августе в аэропорту Лейпцига, что – наряду с тем фактом, что детали беспилотника были обнаружены рядом с авиабазой, – указывает на потенциальную попытку российского шпионажа, отметили они.

"Если такая связь существует, мы это выясним", – заявила в пятницу пресс-секретарь федеральной прокуратуры в Карлсруэ.

По данным общественного вещателя NRD, одна из частей дрона, найденная вблизи авиабазы Вунсторф, была изготовлена с помощью 3D-принтера.

Пресс-секретарь прокуратуры Карлсруэ отказалась комментировать эту информацию, когда к ней обратились с вопросом.

Следователи полагают, что дрон разбился вблизи авиабазы и разлетелся на несколько частей.

В пятницу планировалось продолжить поиски дополнительных частей и других улик, указывающих на происхождение аппарата.

Авиабаза Вунсторф, расположенная примерно в 20 километрах к северо-западу от Ганновера, является ключевым объектом Бундесвера, на котором базируется немецкий парк транспортных самолетов A400M.

Напомним, 15 сентября в километре от авиабазы Бундесвера разбился неизвестный дрон. Пока остается неясным, кому принадлежит беспилотник и откуда он взялся.

Также стоит отметить, что 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

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