Литва и США подписали соглашение о стратегических минеральных ресурсах

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и госсекретарь США Марко Рубио подписали двустороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных минеральных ресурсов.

Об этом сообщает 15Min, передает "Европейская правда".

Будрис заявил, что Литва стремится внести свой вклад в достижение этих целей, используя свой опыт в сфере высокотехнологичного производства, передовых технологий, переработки критически важных материалов и логистики.

"Еще одним важным направлением является расширение центров обработки данных в Литве и инвестиции США. У нас также есть собственный важный и уникальный порт, защищенный от враждебных инвестиций, и у нас есть большие планы по расширению в южной части Клайпедского порта. А биотехнологии – это сфера, где применяются решения искусственного интеллекта для обеспечения здоровья и благополучия людей", – сказал Будрис.

Также Будрис сообщил, что вскоре США объявят о своём решении сократить военное присутствие в Европе, в том числе и в Литве. О решении, по его словам, должны сообщить в ближайшие недели или дни.

Как сообщает издание, более 1000 американских солдат завершили ротацию в Литве в течение лета, хотя некоторые остались в стране. Литва пока не дала четкого ответа о том, когда будет новая ротация.

Напомним, в Министерстве обороны США якобы рассматривают радикальное сокращение американского присутствия в Европе, что может коснуться трети всех американских сил – примерно 25 тысяч военных.

Также в Белом доме якобы рассматривают возможность подписания с Россией определенных деловых соглашений ещё до того, как РФ прекратит войну против Украины – чтобы "подтвердить свои благие намерения".