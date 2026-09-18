Туск заявив, що Карпатський формат може допомогти Україні на шляху до ЄС

Новостворений Карпатський формат співпраці країн регіону може допомогти Україні на шляху до членства в Євросоюзі, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це Туск сказав під час офіційного відкриття саміту восьми країн Карпатського регіону, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

Глава польського уряду заявив, що Карпатський формат може допомогти Україні на шляху до ЄС. А також – що він підтримує розширення Європейського союзу.

"Наш польський досвід тут цілком чіткий: міжрегіональна співпраця є одним з найкращих способів перейняти певні європейські правила, принципи, методи співпраці", – підкреслив Туск.

Прем’єр Польщі також зазначив, що у відносинах між Україною і Польщею є і складні питання з минулого, наголосивши, що важливо розуміти один одного і разом співпрацювати заради майбутнього.

"Сьогодні бореться Україна, але нам усім треба бути готовими до усіх можливих сценаріїв. І саме солідарність і наша присутність тут є настільки важливою не лише для України, але й для наших держав і народів. Ви не самі, і ви це добре знаєте. Попри всі перепони і всі негативні тенденції, я завжди підтримуватиму Україну у боротьбі проти агресії, оскільки ваш суверенітет означає суверенітет і безпеку для Польщі", – підкреслив Туск.

"Карпатська ініціатива" – це саміт, що проводиться вперше з ініціативи Зеленського, і який має на меті об’єднати всі держави, регіони й громади Карпатського регіону. Президент України заявляв, що він дає старт новому формату – "Карпатській вісімці". До неї, крім України, мають увійти Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, загалом Євросоюз.

Саміт проходить на Івано-Франківщині 18-20 вересня.

Нагадаємо, попри намір, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прибув на саміт в Україну. Пізніше словацькі ЗМІ повідомляли, що Фіцо пропустив саміт нібито через хворобу.