Туск заявил, что Карпатский формат может помочь Украине на пути в ЕС

Недавно созданный Карпатский формат сотрудничества стран региона может помочь Украине на пути к членству в Евросоюзе, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Об этом Туск сказал во время официального открытия саммита восьми стран Карпатского региона, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Глава польского правительства заявил, что Карпатский формат может помочь Украине на пути в ЕС. А также – что он поддерживает расширение Европейского союза.

"Наш польский опыт здесь совершенно ясен: межрегиональное сотрудничество – один из лучших способов перенять определенные европейские правила, принципы и методы сотрудничества", – подчеркнул Туск.

Премьер Польши также отметил, что в отношениях между Украиной и Польшей есть и сложные вопросы из прошлого, подчеркнув, что важно понимать друг друга и вместе сотрудничать ради будущего.

"Сегодня борется Украина, но нам всем нужно быть готовыми ко всем возможным сценариям. И именно солидарность и наше присутствие здесь столь важны не только для Украины, но и для наших государств и народов. Вы не одни, и вы это хорошо знаете. Несмотря на все препятствия и все негативные тенденции, я всегда буду поддерживать Украину в борьбе против агрессии, поскольку ваш суверенитет означает суверенитет и безопасность для Польши", – подчеркнул Туск.

"Карпатская инициатива" – это саммит, который проводится впервые по инициативе Зеленского и призван объединить все государства, регионы и общины Карпатского региона. Президент Украины заявлял, что он даёт старт новому формату – "Карпатской восьмёрке". В неё, кроме Украины, должны войти Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и, в целом, Евросоюз.

Саммит проходит в Ивано-Франковской области 18–20 сентября.

Напомним, несмотря на намерение, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не прибыл на саммит в Украину. Позже словацкие СМИ сообщали, что Фицо пропустил саммит якобы из-за болезни.