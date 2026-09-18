Кандидат у прем’єри Румунії презентує урядову програму наступного тижня

Номінований президентом на кандидата у прем’єри Румунії євродепутат Зігфрід Мурешан планує презентувати основні принципи програми свого уряду наступного тижня.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Мурешан оголосив, що буде готовий презентувати нарис урядової програми на початку наступного тижня, та що від цього дня починає готувати її спільно з представниками Національно-ліберальної партії, Союзу порятунку Румунії та партії угорської меншини.

"Я готовий формувати серйозний реформістський проєвропейський уряд, який запропонує порядок денний модернізації Румунії… Переконаний, що Румунії потрібен серйозний та надійний уряд якнайшвидше – уряд, який продовжить реформи, проєкти і програми, розпочаті минулого року", – заявив він.

"Наша мета – презентувати вам пріоритети урядової програми на початку наступного тижня", – додав Мурешан.

Він пообіцяв дискусії з депутатами парламенту Румунії на основі пріоритетів програми та "максимальну прозорість".

Нагадаємо, 17 вересня президент Румунії Нікушор Дан номінував Зігфріда Мурешана на посаду прем'єр-міністра країни.

Перший запропонований президентом Нікушором Даном "позапарламентський" кандидат на прем’єра Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку. Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.

Подальші консультації з партіями стали на паузу через літню перерву.

Політична криза у Румунії триває з кінця весни 2026 року, коли соціал-демократи вийшли зі складу попередньої урядової коаліції, в якій були разом з Національно-ліберальною партією, Союзом об’єднання Румунів та партією угорської меншини, і підтримали вотум недовіри уряду Іліє Боложана.

Більшість румунів хочуть, щоб політсили якнайшвидше домовились про формування повноцінного уряду.