Кандидат в премьеры Румынии представит программу правительства на следующей неделе

Кандидат в премьер-министры Румынии представит программу правительства на следующей неделе

Евродепутат Зигфрид Мурешан, выдвинутый президентом в качестве кандидата в премьер-министры Румынии, планирует представить основные принципы программы своего правительства на следующей неделе.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Мурешан заявил, что будет готов представить наброски правительственной программы в начале следующей недели и что с этого дня начинает готовить её совместно с представителями Национально-либеральной партии, Союза спасения Румынии и партии венгерского меньшинства.

"Я готов сформировать серьезное реформистское проевропейское правительство, которое предложит повестку дня по модернизации Румынии… Убежден, что Румынии нужно серьезное и надежное правительство как можно скорее – правительство, которое продолжит реформы, проекты и программы, начатые в прошлом году", – заявил он.

"Наша цель – представить вам приоритеты правительственной программы в начале следующей недели", – добавил Мурешан.

Он пообещал провести обсуждения с депутатами парламента Румынии на основе приоритетов программы и обеспечить "максимальную прозрачность".

Напомним, 17 сентября президент Румынии Никушор Дан выдвинул Зигфрида Мурешана на пост премьер-министра страны.

Первый предложенный президентом Никушором Даном "внепарламентский" кандидат на пост премьера Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки. После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя, но ему также не удалось получить необходимую поддержку.

Дальнейшие консультации с партиями приостановились из-за летнего перерыва.

Политический кризис в Румынии продолжается с конца весны 2026 года, когда социал-демократы вышли из состава прежней правительственной коалиции, в которую входили наряду с Национально-либеральной партией, Союзом объединения румын и партией венгерского меньшинства, и поддержали вотум недоверия правительству Илие Боложана.

Большинство румын хотят, чтобы политические силы как можно скорее договорились о формировании полноценного правительства.