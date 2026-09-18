Макрон приказал готовить план защиты критической инфраструктуры от гибридных атак РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил усиление российской гибридной угрозы и распорядился подготовить план защиты критически важной инфраструктуры от неё.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами парламентских партий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, в течение последних недель российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась.

"С этого лета Россия значительно увеличила количество своих атак: атака дроном на поезд, курсирующий между Киевом и Варшавой, попытка атаки в Лейпциге, запуск ракеты вблизи датского фрегата, несколько вторжений в воздушное пространство европейских стран…" – перечислил он.

Макрон заявил, что отдал распоряжение "усилить" бдительность Франции в отношении российской угрозы.

По его словам, это предусматривает план защиты критически важной и наиболее уязвимой инфраструктуры в рамках промышленной и технологической оборонной базы от атак дронов и кибератак.

"Министр внутренних дел поручит правительству подготовить план защиты нашей критической инфраструктуры и наиболее уязвимых объектов нашей оборонной промышленности и технологической базы от атак с использованием дронов и кибератак", – заявил Макрон.

Как известно, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Стоит также отметить, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.