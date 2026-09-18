В МЗС РФ через 2 місяці оголосили про відповідь Москви на 21-й пакет санкцій ЄС

В МЗС Росії майже через два місяці після затвердження Євросоюзом 21-го пакета антиросійських санкцій оголосили про свою відповідь на нього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідне оголошення російського відомства.

МЗС РФ назвало нелегітимними заходи ЄС і заявило про суттєве розширення переліку представників євроінституцій, країн-членів Євросоюзу та низки європейських держав, що підтримують антиросійську політику Брюсселя, яким заборонено в’їзд на територію Росії.

"До нього включено осіб, причетних до ухвалення рішень про надання військової допомоги київському режиму, які ведуть діяльність, спрямовану на підрив територіальної цілісності РФ, відповідальних за введення антиросійських санкцій, завдання шкоди відносинам Росії з третіми країнами, створення перешкод морському судноплавству в інтересах нашої країни, причетні до переслідування під надуманими приводами російських громадян, формування на майданчику Ради Європи псевдоправових антиросійських "механізмів", які виступають за незаконне вилучення російських державних активів або використання прибутку від них", – йдеться у повідомленні.

Обмежувальні заходи запровадили також проти громадянських активістів та представників академічної спільноти європейських держав, які дотримуються ворожих до Росії позицій, а також проти депутатів національних парламентів країн-членів ЄС та Європарламенту, які голосували за антиросійські резолюції та законопроєкти.

"Будь-які подальші дії Євросоюзу щодо розширення антиросійських односторонніх санкцій і надалі отримуватимуть належну реакцію з нашого боку", – заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, "завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах".

Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Також варто зазначити, що 7 серпня ЄС затвердив нові санкційні списки стосовно Росії, що стало відповіддю на масовані удари по Україні.