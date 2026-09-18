МИД РФ спустя два месяца объявил об ответе Москвы на 21-й пакет санкций ЕС

В МИД России почти через два месяца после утверждения Евросоюзом 21-го пакета антироссийских санкций объявили о своём ответе на них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление российского ведомства.

МИД РФ назвал меры ЕС нелегитимными и заявил о существенном расширении списка представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда европейских государств, поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя, которым запрещен въезд на территорию России.

"В него включены лица, причастные к принятию решений о предоставлении военной помощи киевскому режиму, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности РФ, ответственные за введение антироссийских санкций, нанесение ущерба отношениям России с третьими странами, создание препятствий морскому судоходству в интересах нашей страны, причастных к преследованию под надуманными предлогами российских граждан, формированию на площадке Совета Европы псевдоправовых антироссийских "механизмов", выступающих за незаконное изъятие российских государственных активов или использование прибыли от них", – говорится в сообщении.

Ограничительные меры введены также в отношении гражданских активистов и представителей академического сообщества европейских государств, придерживающихся враждебных по отношению к России позиций, а также в отношении депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

"Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций и впредь будут получать надлежащую реакцию с нашей стороны", – заявили в МИД РФ.

Напомним, Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил новый пакет санкций против России, который, как отмечается, "нанесет мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам".

Это произошло после того, как отдельные страны по разным причинам заблокировали его принятие, последней из них была Греция.

Также стоит отметить, что 7 августа ЕС утвердил новые санкционные списки в отношении России, что стало ответом на массированные удары по Украине.