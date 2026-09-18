Посолка при НАТО пояснила, чому партнерам варто і далі допомагати Україні засобами ППО

Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони, але союзники починають сумніватися, чи зможуть вони допомогти Києву протистояти зростаючій інтенсивності російських атак.

Про це заявила в п’ятницю в інтерв’ю Politico посолка України при НАТО Альона Гетьманчук, передає "Європейська правда".

Посолка зазначила, що партнерів турбує зростаюча інтенсивність російських атак.

"Їхня логіка проста: чи можемо ми справді бути ефективними проти такого рівня терору, коли найнагальнішою потребою України є перехоплювачі Patriot, а їх у нас недостатньо, оскільки запаси вичерпано, а темпи виробництва залишаються недостатніми", – зазначила Гетманчук.

Вона додала, що союзники Києва повинні усвідомити: допомога Україні – це також у їхніх інтересах.

"Нам потрібно перестати розглядати допомогу, яка дає Україні змогу захищатися, як суто питання підтримки України. Це також в інтересах самого НАТО… чим більше дронів і ракет Україна зможе знищити у власному повітряному просторі, тим менше їх перетне кордони сусідніх країн-членів НАТО", – заявила дипломатка.

Гетьманчук підкреслила, що західні країни все ще мають запаси ракет-перехоплювачів, які можна передати, зокрема ракети, термін експлуатації яких добігає кінця.

"Навряд чи є кращий спосіб вивести їх з експлуатації, ніж використати їх у небі над Україною", – сказала Гетьманчук.

Київ пропонує обхідний шлях: союзники передають перехоплювачі зі своїх існуючих запасів зараз, а Україна пізніше замінить їх ракетами, які вона вже замовила.

"Це обмін – а не пожертва. Нам потрібно просто пережити цю зиму", – зазначила Гетьманчук.

Україна розміщує значні замовлення, використовуючи як фінансування від партнерів, так і кредит ЄС на підтримку України у розмірі 90 млрд євро. Ці контракти охоплюють не лише сотні перехоплювачів Patriot – як PAC-2, так і PAC-3, – а і європейські системи, зокрема ракети до системи SAMP/T Aster 30, IRIS-T та інші.

"Тому наш короткий перелік нагальних потреб у сфері ППО складається не з однієї, а з трьох основних категорій: перехоплювачі Patriot, ракети "повітря-повітря" та всі типи ПЗРК і ракет до них", – зазначила вона.

Окрім прямих пожертв, Гетманчук закликала країни збільшити фінансування програми PURL під егідою НАТО, в рамках якої союзники закуповують американську зброю для передачі Україні.

Посолка підкреслила, що допомога Україні зараз також дозволить союзникам заощадити кошти після закінчення війни.

"Чим більше ми зможемо захистити сьогодні, тим менше нам доведеться відбудовувати завтра", – зазначила вона.

Як повідомлялося, Україна у п’ятницю, 18 вересня, отримала від Євросоюзу 3,3 млрд євро, які мають піти на закупівлю безпілотників і ракет.

Нагадаємо, у щорічній промові перед Європарламентом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України. А також – пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея".

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