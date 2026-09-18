Посол Украины при НАТО объяснила, почему партнерам следует и дальше помогать Украине средствами ПВО

Украине нужны дополнительные средства противовоздушной обороны, но союзники начинают сомневаться, смогут ли они помочь Киеву противостоять растущей интенсивности российских атак.

Об этом заявила в пятницу в интервью Politico посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, передает "Европейская правда".

Посол отметила, что партнеров беспокоит растущая интенсивность российских атак.

"Их логика проста: можем ли мы действительно быть эффективными против такого уровня террора, когда самой насущной потребностью Украины являются перехватчики Patriot, а их у нас недостаточно, поскольку запасы исчерпаны, а темпы производства остаются недостаточными", – отметила Гетьманчук.

Она добавила, что союзники Киева должны осознать: помощь Украине – это также в их интересах.

"Нам нужно перестать рассматривать помощь, которая позволяет Украине защищаться, как чисто вопрос поддержки Украины. Это также в интересах самого НАТО… чем больше дронов и ракет Украина сможет уничтожить в собственном воздушном пространстве, тем меньше их пересечёт границы соседних стран-членов НАТО", – заявила дипломатка.

Гетманчук подчеркнула, что у западных стран все еще есть запасы ракет-перехватчиков, которые можно передать, в частности ракеты, срок эксплуатации которых подходит к концу.

"Вряд ли есть лучший способ вывести их из эксплуатации, чем использовать их в небе над Украиной", – сказала Гетманчук.

Киев предлагает обходной путь: союзники передают перехватчики из своих существующих запасов сейчас, а Украина позже заменит их ракетами, которые она уже заказала.

"Это обмен – а не пожертвование. Нам нужно просто пережить эту зиму", – отметила Гетьманчук.

Украина размещает значительные заказы, используя как финансирование от партнеров, так и кредит ЕС на поддержку Украины в размере 90 млрд евро. Эти контракты охватывают не только сотни перехватчиков Patriot – как PAC-2, так и PAC-3, – но и европейские системы, в частности ракеты к системам SAMP/T Aster 30, IRIS-T и другие.

"Поэтому наш краткий перечень насущных потребностей в сфере ПВО состоит не из одной, а из трех основных категорий: перехватчики Patriot, ракеты "воздух-воздух" и все типы ПЗРК и ракет к ним", – отметила она.

Помимо прямых пожертвований, Гетманчук призвала страны увеличить финансирование программы PURL под эгидой НАТО, в рамках которой союзники закупают американское оружие для передачи Украине.

Посол подчеркнула, что помощь Украине сейчас также позволит союзникам сэкономить средства после окончания войны.

"Чем больше мы сможем защитить сегодня, тем меньше нам придется восстанавливать завтра", – отметила она.

Как сообщалось, Украина в пятницу, 18 сентября, получила от Евросоюза 3,3 млрд евро, которые должны пойти на закупку беспилотников и ракет.

Напомним, в ежегодной речи перед Европарламентом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины. А также – пообещала Украине ракеты Patriot и совместную с ЕС систему на базе "Фрейя".

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