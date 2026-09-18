Росіянин переплив річку з Калінградської області РФ до Литви, щоб попросити притулку

68-річний громадянин Росії переплив річку Німан із Калінінградської області до Литви, щоб попросити притулку, однак литовські прикордонники після перевірки вирішили повернути чоловіка до РФ.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Державна прикордонна служба Литви повідомила, що чоловіка виявили на березі річки в четвер, 17 вересня, після обіду. Після перепливання Німану йому надали сухий одяг.

"Більш детальну інформацію про його подорож, таку як точна відстань, маршрут або час перебування у воді, наразі надати не можна", – зазначили прикордонники.

У серпні у Польщі двох громадян Німеччини оштрафували після того, як вони порушили правила перебування біля кордону з Калініградською областю РФ в районі Венгожева.

Нещодавно очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав НАТО посилити навчання біля Калінінградської області Росії.