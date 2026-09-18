Россиянин переплыл реку из Калининградской области РФ в Литву, чтобы попросить убежища

68-летний гражданин России переплыл реку Неман из Калининградской области в Литву, чтобы попросить убежища, однако литовские пограничники после проверки решили вернуть мужчину в РФ.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Государственная пограничная служба Литвы сообщила, что мужчину обнаружили на берегу реки в четверг, 17 сентября, после обеда. После переплыва Немана ему предоставили сухую одежду.

"Более подробную информацию о его путешествии, такую как точное расстояние, маршрут или время пребывания в воде, пока предоставить нельзя", – отметили пограничники.

В августе в Польше двух граждан Германии оштрафовали после того, как они нарушили правила пребывания у границы с Калининградской областью РФ в районе Венгожева.

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал НАТО усилить учения вблизи Калининградской области России.