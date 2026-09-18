В Ірландії нагадали, що енергокризу спричинили події на Близькому Сході, а не Україна

Міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс заперечив твердження США про те, що Україна спричиняє глобальну енергетичну кризу, заявивши, що єдиним виходом є деескалація напруженості на Близькому Сході.

Про це він сказав у інтерв’ю Euronews, пише "Європейська правда".

Гарріс заявив, що причинами потрясінь на енергетичних ринках є закриття Ормузької протоки та війна американського президента Дональда Трампа з Іраном, а не удари України по російських нафтопереробних заводах.

"Причина того, що зараз у світі спостерігається серйозна енергетична криза, полягає в закритті Ормузької протоки. Я завжди наголошую, і сьогодні повторю це ще раз, що найбільшим економічним втручанням, яке ми могли б побачити, є деескалація ситуації на Близькому Сході", – наголосив він.

Глава Мінфіну Ірландії зауважив, що це стало очевидним влітку, коли у конфлікті настав короткий період затишшя.

"Ми спостерігали дуже стрімке падіння цін на сировинних ринках, що, відповідно, позитивно позначилося на цінах на заправках", – додав Гарріс.

Нагадаємо, 13 вересня президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.

Наступного дня він заявив, що Україна начебто погодилася не бити по об’єктах російської енергетики.

Зеленський, своєю чергою, заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.