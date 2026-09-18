В Ирландии заявили, что причиной энергокризиса стали события на Ближнем Востоке, а не Украина

Министр финансов Ирландии Саймон Харрис опроверг утверждение США о том, что Украина вызывает глобальный энергетический кризис, заявив, что единственным выходом является деэскалация напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в интервью Euronews, пишет "Европейская правда".

Харрис заявил, что причинами потрясений на энергетических рынках являются закрытие Ормузского пролива и война американского президента Дональда Трампа с Ираном, а не удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Причина того, что сейчас в мире наблюдается серьезный энергетический кризис, заключается в закрытии Ормузского пролива. Я всегда подчеркиваю, и сегодня повторю это еще раз, что самым значительным экономическим вмешательством, которое мы могли бы увидеть, является деэскалация ситуации на Ближнем Востоке", – подчеркнул он.

Глава Минфина Ирландии отметил, что это стало очевидным летом, когда в конфликте наступил короткий период затишья.

"Мы наблюдали очень стремительное падение цен на сырьевых рынках, что, соответственно, положительно сказалось на ценах на заправках", – добавил Харрис.

Напомним, 13 сентября президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки приводят к его дефициту.

На следующий день он заявил, что Украина якобы согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить достижение договоренности с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.