Участники "Карпатского саммита" заявили о готовности ежегодно проводить встречи

По итогам первого "Карпатского саммита" главы государств, правительств и представители Украины, Австрии, Польши, Румынии, Сербии и Словакии приняли итоговую декларацию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как следует из декларации, страны-участницы намерены обеспечивать взаимодействие между государствами региона, институтами Евросоюза и другими заинтересованными партнерами, в частности путем ежегодного проведения саммитов и других мероприятий.

Также они планируют направлять совместные усилия на укрепление трансграничного сотрудничества, экономических связей, безопасности и устойчивого развития Карпатского региона, а также: повышать энергетическую устойчивость стран путем развития электрической, тепловой и газовой инфраструктуры.

Страны-участницы намерены содействовать восстановлению и модернизации критически важной инфраструктуры.

Кроме того, они, в частности, планируют уделять особое внимание защите уникального биоразнообразия Карпат, а также содействовать реализации совместных инфраструктурных проектов по интеграции транспортной и логистической инфраструктуры региона в европейскую транспортную сеть, модернизации приграничной инфраструктуры и развитию современных транспортных коридоров.

Президент Украины ранее объявил о создании нового формата сотрудничества – "Карпатской восьмерки", который объединит Украину и семь европейских стран, а также ЕС как союз.

В этот день Зеленский также провел встречи со своими сербским, румынским и польским коллегами.