Аеропорт Люксембурга зупиняв роботу через загрозу дронів

Аеропорт Люксембурга у п’ятницю ввечері призупиняв роботу у зв’язку з виявленням "неавторизованих безпілотних літальних апаратів", або дронів, поблизу аеродрому та над ним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Адміністрація єдиного міжнародного аеропорту Люксембургу, повідомила, що призупинення польотів у п’ятницю було введено як запобіжний захід для забезпечення безпеки пасажирів, екіпажів авіакомпаній, персоналу аеропорту та літаків.

Аеропорт не надав подробиць щодо походження дронів і не повідомив, хто ними керував.

Вранці у суботу роботу аеропорту відновили. Хоча польоти відновилися, деякі затримки та збиття з розкладу можуть зберігатися, доки авіакомпанії та партнери аеропорту працюють над відновленням звичайного розкладу, йдеться в повідомленні аеропорту.

Аеропорт Люксембурга, який є основним хабом національного перевізника країни Luxair, заявив, що продовжує відстежувати ситуацію у співпраці з відповідними органами.

У цьому контексті варто зазначити, що прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.