Аэропорт Люксембурга приостановил работу из-за угрозы дронов

Аэропорт Люксембурга в пятницу вечером приостановил работу в связи с обнаружением "неавторизованных беспилотных летательных аппаратов", или дронов, вблизи аэродрома и над ним.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Администрация единственного международного аэропорта Люксембурга сообщила, что приостановка полётов в пятницу была введена в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров, экипажей авиакомпаний, персонала аэропорта и самолётов.

Аэропорт не предоставил подробностей о происхождении дронов и не сообщил, кто ими управлял.

Утром в субботу работу аэропорта возобновили. Хотя полеты возобновились, некоторые задержки и отклонения от расписания могут сохраняться, пока авиакомпании и партнеры аэропорта работают над восстановлением обычного расписания, говорится в сообщении аэропорта.

Аэропорт Люксембурга, являющийся основным хабом национального перевозчика страны Luxair, заявил, что продолжает отслеживать ситуацию в сотрудничестве с соответствующими органами.

В этом контексте стоит отметить, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.