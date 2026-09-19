Польські винищувачі піднялись в небо через удари дронами РФ по Україні

У суботу, 19 вересня, у польському повітряному просторі розпочалися операції військової авіації на тлі російських атак з допомогою реактивних ударних дронів на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Відповідно до чинних процедур командування задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності.

Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою, додали польські військові.

Оперативне командування польських ЗС моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у готовності до негайного реагування.

Прем’єр-міністр Дональд Туск розповів, що вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

Разом з тим, польські військові були готові збити російський дрон у разі порушення ним кордону.

Цього ж дня Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.