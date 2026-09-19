Польские истребители поднялись в небо из-за ударов дронов РФ по Украине

В субботу, 19 сентября, в польском воздушном пространстве начались операции военной авиации на фоне российских атак с использованием реактивных ударных дронов по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В соответствии с действующими процедурами командование задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности.

Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой, добавили польские военные.

Оперативное командование польских ВС отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в готовности к немедленному реагированию.

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что днём 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

Вместе с тем польские военные были готовы сбить российский дрон в случае нарушения им границы.

В тот же день Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.