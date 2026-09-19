Глава МИД Дании надеется, что соглашение по Гренландии положит конец неопределённости

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен надеется на большую стабильность после прорыва в споре с Вашингтоном по поводу Гренландии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Расмуссен написал в субботу в Facebook.

Датский министр выразил надежду на то, что "длительная неопределенность вскоре завершится заключением обязательного соглашения".

"Следующая неделя может стать хорошей неделей… для Гренландии, Дании и США", – отметил он.

По словам министра, соглашение призвано укрепить безопасность в Арктике и Северной Атлантике, тем самым также укрепив общую безопасность в рамках НАТО и Европы – при этом соблюдая "красные линии" Дании.

В пятницу вечером США, Дания и Гренландия объявили о прорыве в многомесячном споре по поводу крупнейшего острова мира.

Как сообщили правительства Дании и Гренландии, подписание соглашения ожидается на следующей неделе.

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