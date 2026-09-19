Генсек НАТО відвідає США

З 22 по 24 вересня 2026 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає США.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі НАТО.

У вівторок, 22 вересня, Рютте зустрінеться з губернатором штату Айова Кім Рейнольдс та візьме участь у заході, організованому Чиказькою радою з глобальних питань, де виступить із промовою, після якої відбудеться дискусія за участю модератора. Під час перебування в Айові генсек також відвідає Штаб об’єднаних сил Національної гвардії штату Айова (JFHQ).

З середи, 23 вересня, генеральний секретар НАТО вирушить до Нью-Йорка з нагоди 81-ї сесії Генасамблеї ООН. Під час перебування в Нью-Йорку Рютте також зустрінеться зі світовими лідерами та високопосадовцями.

У четвер, 24 вересня, Генеральний секретар НАТО виступить із промовою на меморіальному заході, організованому Меморіалом і музеєм 11 вересня.

Як повідомлялося, президента України Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими американський лідер Дональд Трамп планує двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розраховує на зустріч з Трампом у другій половині вересня.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 16 вересня підтвердив, що Україна та США працюють над підготовкою до зустрічі президентів країн Володимира Зеленського і Дональда Трампа.