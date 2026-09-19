Генеральный секретарь НАТО посетит США

С 22 по 24 сентября 2026 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе НАТО.

Во вторник, 22 сентября, Рютте встретится с губернатором штата Айова Ким Рейнольдс и примет участие в мероприятии, организованном Чикагским советом по глобальным вопросам, где выступит с речью, после которой состоится дискуссия с участием модератора. Во время пребывания в Айове генсек также посетит Штаб объединенных сил Национальной гвардии штата Айова (JFHQ).

С среды, 23 сентября, генеральный секретарь НАТО отправится в Нью-Йорк по случаю 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время пребывания в Нью-Йорке Рютте также встретится с мировыми лидерами и высокопоставленными должностными лицами.

В четверг, 24 сентября, генеральный секретарь НАТО выступит с речью на мемориальном мероприятии, организованном Мемориалом и музеем 11 сентября.

Как сообщалось, президента Украины Владимира Зеленского пока нет среди мировых лидеров, с которыми американский лидер Дональд Трамп планирует двусторонние встречи в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом во второй половине сентября.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий 16 сентября подтвердил, что Украина и США работают над подготовкой к встрече президентов стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа.