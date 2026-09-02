Путін пояснив дрон з вибухівкою у Лейпцигу "складним становищем" у Німеччині

Правитель Росії Владімір Путін заявив, що поява дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига нібито може бути спробою німецької влади "відвернути увагу від внутрішніх проблем".

Як повідомляє "Європейська правда", його цитує РИА Новости.

Путін пов’язав офіційне звинувачення Берліна про причетність Росії до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига з нібито необхідністю для німецької влади відвернути увагу від внутрішніх проблем.

"Щодо дій німецької влади – я думаю, що це пов’язано передусім із внутрішньополітичною ситуацією. Становище канцлера складне, він не має довіри своїх громадян – і ясно, чому, тому що не захищає національні інтереси, а торгує ними", – заявив очільник Кремля, продовживши, що у Німеччині "закриваються підприємства, люди втрачають роботу, падає рівень життя".

"Не ясно, навіщо все це роблять. Пояснити можна лише одним – що потрібно протистояти агресивній Росії", – сказав він.

Російський посол, якого викликали до МЗС Німеччини, назвав звинувачення про причетність Росії до інциденту "абсурдними", а інцидент – "провокацією" нібито в інтересах України, європейських "яструбів" і оборонно-промислових компаній.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

В МЗС РФ пригрозили "гідною відповіддю".