Путин объяснил появление дрона со взрывчаткой в Лейпциге "сложной ситуацией" в Германии

Президент России Владимир Путин заявил, что появление дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига якобы может быть попыткой немецких властей "отвлечь внимание от внутренних проблем".

Как сообщает "Европейская правда", его цитирует РИА Новости.

Путин связал официальное обвинение Берлина в причастности России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига с якобы необходимостью для немецких властей отвлечь внимание от внутренних проблем.

"По поводу действий немецких властей – я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему, потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими", – заявил глава Кремля, добавив, что в Германии "закрываются предприятия, люди теряют рабочие места, падает уровень жизни".

"Не понятно, зачем все это делается, объяснить можно только одним – что нужно противостоять агрессивной России", – сказал он.

Российский посол, которого вызвали в МИД Германии, назвал обвинения в причастности России к инциденту "абсурдными", а сам инцидент – "провокацией", якобы в интересах Украины, европейских "ястребов" и оборонно-промышленных компаний.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке с использованием дрона в аэропорту Лейпцига и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

В МИД РФ пригрозили "достойным ответом".