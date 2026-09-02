ЄС обговорить підготовку України до зими з Британією, Швейцарією, Норвегією та Канадою

У середу, 2 вересня, у рамках неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Віклоу (Ірландія) обговорять майбутню допомогу Україні у підготовці до зими з колегами з Великої Британії, Швейцарії, Норвегії та Канади.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила єврокомісарка Марта Кос перед початком засідання.

ЄС спільно з Британією, Швейцарією, Норвегією та Канадою готується допомогти Україні перед початком зими.

"Ми бачимо, що жорстока війна стає ще жорстокішою. Лише в липні, лише за один місяць, загинули 436 невинних людей, а понад 2 тисячі людей були поранені. Тому я дуже тішуся, що разом із нашими партнерами – Канадою, Сполученим Королівством, Швейцарією, Норвегією та Ісландією – ми обговоримо, як можемо ще більше допомогти Україні, готуючи Україну до зими", – заявила Кос.

Вона припустила, що прийдешня зима буде, ймовірно, "найгіршою зимою за весь час".

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Ірландії на неформальну зустріч глав МЗС країн Європейського Союзу.

Повідомлялося, що під час неформального засідання 2 вересня буде обговорюватися реакція Німеччини та ЄС на появу російського дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига, а також нові санкції проти Росії.

1 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання.

Окремо повідомлялося, що у ЄС обговорюють деталі нового пакета санкцій проти Росії, потрапити у санкційні списки можуть близько 1600 фізичних та юридичних осіб.