ЕС обсудит подготовку Украины к зиме с Британией, Швейцарией, Норвегией и Канадой

В среду, 2 сентября, в рамках неформального заседания министров иностранных дел ЕС в Уиклоу (Ирландия) обсудят будущую помощь Украине в подготовке к зиме с коллегами из Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила еврокомиссар Марта Кос перед началом заседания.

ЕС совместно с Великобританией, Швейцарией, Норвегией и Канадой готовится оказать помощь Украине перед началом зимы.

"Мы видим, что жестокая война становится еще жестче. Только в июле, всего за один месяц, погибли 436 ни в чем не повинных людей, а более 2 тысяч человек были ранены. Поэтому я очень рада, что вместе с нашими партнерами – Канадой, Соединенным Королевством, Швейцарией, Норвегией и Исландией – мы обсудим, как можем еще больше помочь Украине, готовя ее к зиме", – заявила Кос.

Она предположила, что предстоящая зима, вероятно, станет "худшей зимой за всю историю".

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Ирландию на неформальную встречу глав МИД стран Европейского Союза.

Сообщалось, что в ходе неформального заседания 2 сентября будет обсуждаться реакция Германии и ЕС на появление российского дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также новые санкции против России.

1 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас призвала передать Украине перехватчики, срок хранения которых истекает.

Отдельно сообщалось, что в ЕС обсуждают детали нового пакета санкций против России, в санкционные списки могут попасть около 1600 физических и юридических лиц.