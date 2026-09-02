Сибіга розповів про пріоритети України на зустрічі міністрів ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Ірландії на неформальну зустріч глав МЗС країн Європейського Союзу.

Про це він повідомив в X, пише "Європейська правда".

Сибіга наголосив, що прибув до ірландського Віклоу після чергової хвилі посилених російських атак на українські міста, цивільну інфраструктуру та свободу судноплавства в Чорному морі. За його словами, ця ескалація з боку РФ вимагає від ЄС "обговорення рішучих відповідей, підтримки України та способів позбавлення Росії засобів і ресурсів для продовження її війни".

Глава МЗС окреслив порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ: посилення протиповітряної та протиракетної оборони України, жорсткіші санкції та тиск на Росію, додаткова підтримка у сферах оборони та енергетики напередодні зими, а також прогрес у відкритті кластерів щодо вступу до ЄС.

"Що більше можливостей отримає Україна і що менше ресурсів залишиться у Росії для ведення війни, то ближче ми наблизимося до всеосяжного та тривалого миру", – наголосив український міністр.

Як писала "Європейська правда", під час неформального засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Віклоу 2 вересня буде обговорюватися реакція Німеччини та ЄС на появу російського дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига, а також нові санкції проти Росії.

1 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання.

Окремо повідомлялося, що у ЄС обговорюють деталі нового пакета санкцій проти Росії, потрапити у санкційні списки можуть близько 1600 фізичних та юридичних осіб.