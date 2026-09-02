ЕС и несколько стран вызвали российских дипломатов из-за инцидента в Лейпциге

Европейский Союз и несколько государств-членов вызвали представителей посольств России в связи с гибридной атакой в Лейпциге, ответственность за которую Германия возложила на Москву.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Ирландии заявила, что её дипломатическая служба вызвала посла России в Брюсселе из-за инцидента в Лейпциге.

На этой встрече министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что вызвал российского временного поверенного в Париже для выражения протеста. Он также предложил ввести новые санкции против РФ, в частности против ее "теневого флота".

Глава МИД Нидерландов Том Берендсен сообщил о вызове российского посла и назвал инцидент в Лейпциге "неприемлемым".

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во вторник на платформе X заявил, что вызвал посла РФ.

"Это нападение является очередным в длинной серии недопустимых вторжений на территорию других стран ЕС и членов НАТО в течение последних месяцев… Операция с использованием взрывчатки на европейской территории является чрезвычайно серьёзным враждебным актом. Россия не может считать, что может проводить такие операции в наших странах безнаказанно", – отметил он.

1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине. В связи с этим министр иностранных дел Йоханн Вадефуль вызвал российского посла.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов".

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.