"Двері закриті": в Бельгії відмовляються від ідеї передати заморожені росактиви Україні

В бельгійському уряді рішуче виступають проти ідеї використання заморожених російських активів для підтримки України.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, якого цитує Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

В ефірі бельгійського телебачення Франкен зазначив, що ідея передати російські активи на користь України не підлягає обговоренню.

"Це питання не підлягає обговоренню, двері зачинені... Наш прем’єр-міністр буде стояти на своєму", – сказав бельгійський міністр.

Зазначивши, що опір Бельгії викликав невдоволення, він особливо виділив країни Балтії за те, що вони не бажають відмовитися від цієї ідеї.

"Їм теж слід бути обережнішими, постійно порушуючи це питання заново й заганяючи нас у кут. Я не вважаю це розумним", – сказав Франкен.

Він підкреслив, що Литва, Латвія та Естонія отримують значну підтримку від Бельгії.

Нагадаємо, видання FT повідомило, що Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували лист до Єврокомісії із закликом відновити роботу над механізмом використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.

Під час візиту до Києва 18 серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгії потрібні гарантії того, що вона не залишиться наодинці з витратами у разі успішного оскарження Росією цього рішення в суді.

Своєю чергою глава українського МЗС Андрій Сибіга наголосив: зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів і того, як можна їх використати Україні.