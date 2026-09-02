В правительстве Бельгии говорят, что ее опасения вокруг замороженных активов РФ все еще в силе

Бельгия продолжает настаивать на предостережениях, касающихся возможности использования замороженных активов России, хранящихся на территории Бельгии, которые были высказаны в декабре 2025 года при принятии решения о финансировании Украины в 2026–2027 годах.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно из собственных источников в правительстве Бельгии.

Вопрос о замороженных активах не закрыт полностью, но Бельгия не сняла предостережения, озвученные ею в декабре 2025 года.

Комментируя слова министра обороны Бельгии Тео Франкена о том, что вопрос о замороженных активах якобы закрыт, собеседники "ЕвроПравды" пояснили, что это лишь означает, что все опасения Бельгии по поводу использования замороженных активов РФ остаются прежними.

"Это те же опасения, которые мы высказывали в декабре прошлого года", – уточнил бельгийский чиновник.

Он напомнил, что в то время эти же опасения разделяли и ряд других государств ЕС, которые также тогда выступали против использования замороженных активов для финансовой поддержки Украины на тех условиях, которые предлагала Еврокомиссия – без предоставления Бельгии надежных гарантий, что в случае необходимости бремя возврата этих средств России будет распределено между всеми членами Евросоюза.

Как сообщала "Европейская правда", Швеция, Нидерланды, Испания и Польша направили письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить работу над механизмом использования замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.

В то же время появились новости о том, что в бельгийском правительстве решительно выступают против идеи использования замороженных российских активов для поддержки Украины и что эта идея "не подлежит обсуждению".

Напомним, во время визита в Киев 18 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгии нужны гарантии того, что она не останется один на один со своими расходами.

О событиях декабря 2025 года, когда Евросоюз принимал непростое решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах, читайте в статье Ночь дороже 90 миллиардов. Как ЕС избежал катастрофы и спас стабильность Украины.