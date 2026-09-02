Ведущие помощники президента США Дональда Трампа настаивают на том, чтобы воздержаться от эскалации войны с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, чтобы предотвратить поражение Республиканской партии.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщили четыре источника, знакомые с ходом обсуждений.

Представители Белого дома рассмотрят возможность усиления военных действий против Ирана после выборов 3 ноября, хотя возвращение к полномасштабному конфликту далеко не очевидно, отмечают источники.

В настоящее время, по их словам, администрация Трампа сосредоточена на усилении экономического давления на Иран, пытаясь добиться уступок в любых будущих переговорах, которых не удалось достичь за несколько месяцев военных действий.

"Мы продолжаем оказывать давление на Иран. Но ноябрь в приоритете", – сказал один из чиновников Белого дома.

По словам источников, сдерживание эскалации войны поможет предотвратить доминирование этого непопулярного конфликта в новостях во время предвыборной кампании Республиканской партии, направленной на сохранение незначительного большинства в Сенате и Палате представителей.

В то же время эта стратегия уже под угрозой, поскольку Соединенные Штаты и Иран возобновляют взаимные военные удары.

США будут сталкиваться с давлением, вынуждающим их наносить ответные удары, что потенциально может привести к эскалации – возвращению обеих сторон к полномасштабной воздушной войне, независимо от того, хочет этого американская администрация или нет.

Еще одним непредсказуемым фактором является сам президент США. Согласно опросу Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения президента с начала конфликта упал с 40% до 33%. Источники сообщили, что в настоящее время он не заинтересован в эскалации войны. Однако Трамп известен своей склонностью менять свое мнение и может изменить курс в ответ на события.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному в конце августа, лишь 31% американцев одобряют войну против Ирана, тогда как около 63% – не одобряют. Американские избиратели особенно недовольны высокими ценами на бензин.

1 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что если Иран ответит на последнюю атаку США, то понесет "гораздо более сильный и масштабный" удар.

В тот день американские вооруженные силы сообщили об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции.

СМИ писали, что президент США рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану в районе Ормузского пролива для противодействия атакам на суда.