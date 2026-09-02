Глава МИД Польши: "Надо показать Путину, что нас не выйдет запугать"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости продемонстрировать России, что европейские государства "не запугать" скрытой гибридной войной, и предложил соответствующие меры.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в день заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Сикорский начал с выражения солидарности с Украиной, подчеркнув, что украинские города ежедневно страдают от ударов РФ. "Все эти обстрелы городов и гражданской инфраструктуры – это военные преступления", – подчеркнул он.

Что касается инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига, Сикорский заявил, что Германия подверглась нападению "в рамках серии актов государственного терроризма" и что Польша сделает все необходимое для поддержки страны-союзника.

Министр подчеркнул, что текущую ситуацию уже нельзя назвать нормальным мирным временем. "Гибридная война – это не какие-то надоедливые вещи в интернете. Гибридная война – это отряды убийц, подрыв поездов на маршруте, как в Польше, нарушение воздушного пространства дронами и крылатыми ракетами", – заявил он.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, но, похоже, что Россия ведет против нас гибридную войну – и нужно продемонстрировать Путину, что нас не удастся запугать", – подчеркнул Сикорский.

Радослав Сикорский призывает ответить на действия РФ, в том числе, новыми санкциями ЕС. Он отметил, что есть предложение внести в санкционные списки около 1620 физических и юридических лиц, и всё, что для этого нужно, – это политическая воля лидеров.

"Мы должны принять это решение в ответ на атаки Путина в Германии и других странах", – подчеркнул глава МИД Польши.

Также он призвал затруднить недружественную деятельность в Европе российским дипломатам и шпионам – чего можно было бы добиться закрытием российских консульств, введением ограничений на выезд дипломатов РФ за пределы страны аккредитации, сокращением числа российских дипломатов, среди которых часто встречаются активные агенты.

Напомним, в среду в Ирландии проходит неформальное заседание глав МИД стран Евросоюза. В центре обсуждений – реакция на инцидент в аэропорту Лейпцига и новые санкции против России.

Как известно, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и объявила о ответных мерах, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Германия, ЕС и несколько стран-членов в связи с этим вызвали российских дипломатов.

Читайте также: Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.